Retourne t-il sa veste? Signe des temps? Ce matin la radio israélienne en parle en boucle. Le fameux blogueur Saoudien, Saoud, passe dans le camp de Gantz et abandonne son cher BIBI! Le fil Twitter de Saoud est jonché de publications pro-israéliennes et pro-Netanyahu et de sa biographie « #OnlyBibi », une référence au premier ministre israélien, en hébreu. Dans un récent entretien récent avec la radio de l’armée israélienne, le blogueur saoudien a déclaré : « Les Israéliens sont semblables aux miens, ils sont comme ma famille ». Lire la suite sur israelvalley.com