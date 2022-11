Après le compte de 99,5 % des voix exprimées lors des élections pour la 25e Knesset, qui ont eu lieu le mardi 1er novembre 2022, il s’avère que le bloc de droite obtient 64 mandats (et non plus 65). En effet, Israel Beteinou, parti dirigé par Avigdor Lieberman, a reçu 6 sièges (et non 5) et Yaadout Hatora en perd 1, passant à 7 mandats. Quant au camp de la gauche, avec les partis arabes, il compte 56 sièges. Lire la suite sur lphinfo.com