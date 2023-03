Le blessé de l’attentat à Hawara va mieux, il raconte

David Stern, le blessé de l’attentat à Hawara, dimanche dernier, va mieux. Il est réveillé, peut s’assoir et a même raconté ce qu’il s’est passé ce jour-là.

»Je voyageais en direction de Jérusalem. Lorsque je suis arrivé sur la place, le terroriste traversait la rue. Je l’ai laissé passer et j’ai vu qu’il avait un mouvement de main suspect. J’ai attrapé mon arme et là il s’est tourné et a commencé à tirer sur nous. J’ai tiré moi aussi.Lire la suite sur lphinfo.com