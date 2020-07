Le bédouin sioniste inonde les réseaux sociaux

Peut-on être musulman et sioniste ? Arabe et aimer Israël ? Bédouin et fier d’être israélien ? Il n’a pas honte de le clamer haut et fort. Abou Gama est un bédouin…israélien. Voici son message qui a recueilli des milliers de « likes » et de réactions positives sur les réseaux sociaux.

Ce bédouin agace ceux qui aimeraient ranger chaque catégorie de la population israélienne dans une case. Les bons contre les méchants, les Juifs contre les arabes etc. Mais la réalité israélienne est heureusement bien plus complexe et plus heureuse.

Il suffit de jeter un coup d’œil sur les réseaux sociaux en hébreu. On y découvre des milliers de participants, arabes chrétiens ou musulmans israéliens, qui se sentent à la place dans ce pays. Le post d’Abou Gama, est accompagné d’une photo de lui, tenant à la main un drapeau d’Israël. Un autre drapeau orne l’habitacle de son véhicule.

« Je suis un bédouin israélien et je suis fier de mon pays. J’ai servi 3 ans dans Tsahal. J’ai tout donné pour être incorporé et protéger le peuple d’Israël. J’aimerai que chaque citoyen titulaire d’une carte d’identité bleue (israélienne : Ndlr), s‘affranchisse du service national. Espérons qu’ils abordent le sujet à la Knesset et que chaque arabe serve sous les drapeaux. Ainsi, nous serions tous unis. J’espère que mon exemple sera suivi. Je suis reconnaissant de vivre au sein de l’Etat d’Israël. Am Israël Haï.