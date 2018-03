Le 21 Mars, Championnats du monde scolaire de futsal en Israël.

La capitaine Elise Thomelier, 17 ans, et ses 11 co-équipières se rendront en Israël du 13 au 21 mars pour les championnats du monde scolaire de futsal. Le coach de l’équipe de France l’a affirmé à ses troupes, « nous n’y allons pas pour faire du tourisme ! ». (Times of Israel)

Le futsal est un sport collectif apparenté au football. Comme lui, il se joue principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball. L’objectif de chaque camp est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent que l’autre équipe. Lire la suite sur israelvalley.com