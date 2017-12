Le 10 Novembre 2017. Retranscription du Discours de Netanyahu à l’Elysée.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait la déclaration suivante lors de la conférence de presse conjointe à Paris avec le président français Emmanuel Macron:

"Merci, Monsieur le Président, mon ami Emmanuel. Vous êtes en effet un ami. Je me réjouis des condamnations que vous venez d'exprimer à propos des attentats terroristes contre Israël et les Israéliens. Ils sont toujours inexcusables. Nous sommes partenaires dans la recherche de la paix, de la sécurité, de la prospérité et de la culture. Nous partageons tellement de choses, tant d'objectifs, de valeurs, et je pense que dans tout le Moyen-Orient, il n'y a pas un pays qui soit à l'avant-garde des valeurs que la France chérit et se bat pour ces valeurs, comme le fait l'Etat d'Israël.