170.000 chrétiens vivent en Israël. 2% de la population du pays. C’est à Nazareth, Jérusalem et Shfaram qu’ils sont les plus nombreux. Ils y vivent en toute sécurité et prospérité… Comme le veut la tradition, des sapins ont été distribués aux familles chrétiennes par la municipalité de Jérusalem, l’avenue Ben Gourion à Haïfa est aux couleurs de Noël et de la coexistence. Uri Ariel, le ministre israélien de l’agriculture du Foyer Juif s’est vivement élevé contre la décision de la Knesset de commencer les séances plenières plus tôt pour cause de Noël. « Une décision qui nuit à l’identité juive de la Knesset » a t’il écrit dans une lettre adressée au président de la Knesset.Lire la suite sur israelvalley.com