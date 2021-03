L’autorité palestinienne va augmenter le salaire des assassins de la famille Fogel

Après avoir pratiquement purgé 10 ans de prison, le salaire que l’Autorité palestinienne verse aux meurtriers de la famille Fogel devrait augmenter de 50%, passant de 4 000 shekels (1 203 dollars) par mois à 6 000 (1 806 dollars) par mois.

Le 11 mars 2011, deux adolescents palestiniens, âgés de 17 et 19 ans, ont brutalement assassiné Ruti et Udi Fogel et trois de leurs enfants, Yoav, Elad et le bébé Hadas.

Dans le cadre de sa politique de récompense terroriste « Pay-for-Slay », l’Autorité palestinienne verse aux meurtriers de la famille Fogel un salaire mensuel depuis le jour de leur arrestation. Dans le cadre de cette politique, à ce jour, l’AP a déjà payé à chacun des meurtriers 338 400 shekels (101 847 $).

Selon la loi de 2004 sur les prisonniers et les prisonniers libérés de l’Autorité palestinienne et ses règlements d’application, le salaire que l’AP verse à tous les prisonniers terroristes augmente avec le temps passé en prison:

En 2020, malgré la crise de la Covid-19, l’Autorité palestinienne a dépensé pas moins de 512 millions de shekels (159 millions de dollars) pour payer des récompenses financières à des prisonniers terroristes – y compris les assassins de Fogel – et des prisonniers libérés. En outre, l’Autorité palestinienne a également versé des centaines de millions de shekels en récompenses aux terroristes blessés et aux familles des terroristes morts.

Récompensés pour leur cruauté

Hakim Awad et Amjad Awad- Des terroristes palestiniens de 17 et 19 ans qui ont brutalement assassiné 5 membres de la famille Fogel. Les terroristes se sont faufilés dans la maison du Fogel dans la ville d’Itamar, au sud-est de Naplouse, le 11 mars 2011. Ils ont d’abord assassiné les enfants de 11 et 4 ans alors qu’ils dormaient. Puis ils, ont assassiné les parents, Ehud et Ruth.

Les terroristes ont ensuite quitté la maison, mais Amjad a décidé de revenir et de chercher des armes. À son retour, il a entendu le bébé de quatre mois pleurer et l’a assassiné. Hakim et Amjad Awad sont retournés dans leur village après l’attaque. Ils ont été capturés et arrêtés par les services secrets israéliens, l’armée et les forces de police plus d’un mois plus tard, les 5 et 10 avril. Hakim Awad a été condamné à cinq peines d’emprisonnement à perpétuité et à 50 ans d’emprisonnement supplémentaires,