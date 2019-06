L’Autorité Palestinienne rejette l’offre américaine de 50 milliards de dollars

Samedi, la Maison Blanche a rendu public le volet économique du plan américain destiné a résoudre le conflit israélo-palestinien qu’ils doivent présenter cette semaine à Bahreïn. Le plan vise à lever plus de 50 milliards de dollars pour répondre aux besoins réels du peuple palestinien. il doit créer un million d’emplois sur dix ans, doubler le produit intérieur brut (PIB) des Palestiniens, réduire le chômage en Judée Samarie et à Gaza de 30% et réduire de moitié la pauvreté de la population palestinienne.Lire la suite sur tel-avivre.com