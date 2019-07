L’Autorité palestinienne pense mettre un terme au boycott de l’administration américaine…

Un haut responsable de l’Autorité Palestinienne, à Ramallah, a déclaré au journal israélien Israël Hayom que des messages mutuels avaient été envoyés récemment entre Ramallah et Washington afin de rétablir les relations entre le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le président américain Donald Trump, ainsi que de ses représentants (Son gendre et conseiller principal, Jared Kushner, et l’envoyé spécial, Jason Greenblatt)……..Détails……..Lire la suite sur koide9enisrael