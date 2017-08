L’Autorité Palestinienne cesse ses livraisons de médicaments dans les hôpitaux de Gaza

La situation dans les hôpitaux de Gaza devient de plus en plus désespérée… Et ce alors que le monde entier continu de fermer les yeux » sur « Mahmoud Abbas, ce grand homme de paix » qui commence à assassiner son propre peuple en ne lui fournissant plus l’aide dont il a besoin – car à Gaza, on ne vote pas pour lui.

Il y a maintenant quatre mois que l’Autorité palestinienne a décidé de ne plus envoyer tous les médicaments et les équipements médicaux destinés aux hôpitaux de Gaza.

Selon le ministère de la santé de Gaza, quelque 516 médicaments sont totalement indisponibles dans les hôpitaux de Gaza, ce qui représente 40% des médicaments habituellement utilisés. En outre, quelque 291 fournitures médicales (sur un total de 853) ne sont pas disponibles.