L’auteur de l’attentat de Givat Assaf, qui a tué trois personnes et en a blessé une autre très grièvement, a enfin été capturé

Après trois semaines de chasse à l’homme, les forces israéliennes ont capturé vivant le terroriste qui a tué le sergent-chef Yovel Moryoussef et le soldat Yossef Cohen et a aussi blessé très grièvement Netanel Felber le mois dernier à l’avant-poste de Giv’at Asaf. En sortant de sa voiture, le terroriste a tiré sur les quatre personnes qui attendaient à l’arrêt d’autobus. Il s’appelle Assam Barghouti, il est le frère de Salah Amar Barghouti, celui qui avait tiré une semaine plus tôt au carrefour d’Ofra et avait blessé 7 personnes. Lire la suite sur tel-avivre.com