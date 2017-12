Laurent Levy serait en négociation avec le Club Med. Un Village en Israël?

Excellente nouvelle si elle se révèle exacte. Le franco-israélien (basé à Jérusalem), Laurent Lévy (1) serait en pourparlers avec le Club Med pour construire un village de vacances en Israël. Ce qui est certain selon le magazine Globes, » l’homme d’affaires a acheté des terrains constructibles » autour du Lac Kinneret (2). Une information qui est passé inaperçue il y a trois ans : « Les nostalgiques des Club Med d’Eilat et d’Achziv peuvent se réjouir : après trois ans sans club de vacances dans le pays, celui d’Eilat ayant fermé en 2012, un nouveau village de vacances pourrait ouvrir bientôt. Ce n’est certes pas la première fois que de telles rumeurs circulent, mais Heidi Kunkel, directrice des nouveaux marchés en Europe et en Afrique au Club Med, semble optimiste ». Lire la suite sur israelvalley.com