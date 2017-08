Laurent Dassault a investi dans plusieurs fonds en Israël :

Laurent Dassault est le fils de Serge Dassault et le petit-fils de Marcel Dassault et le directeur général délégué du Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD). Après avoir fait carrière dans le milieu bancaire, de 1977 à 1990, Laurent Dassault rejoint le groupe Dassault à travers Dassault Investissements. Il est chargé de la diversification du groupe notamment dans les domaines de la viticulture et de l’art. Il est président de Château Dassault et propriétaire d’un domaine en Argentine en association avec Benjamin de Rothschild. Il préside le Conseil de surveillance de l’Immobilière Dassault.

