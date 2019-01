L’attitude d’Avihaï Mandelblit pourrait-elle servir le Premier ministre?

Le Prof. Aviad Hacohen, président du Centre académique “Shaarei Mada ou-Mishpat” a évoqué l’émission diffusée sur la chaîne Aroutz 12-13 samedi soir dans laquelle le conseiller juridique du gouvernement s’est prêté aux questions de la journaliste Dana Weisss concernant les “Dossiers Netanyahou”.

Cet universitaire connu pour son érudition et sa droiture a critiqué de manière allusive l’attitude du conseiller juridique et notamment l’intention qui lui est prêtée de publier ses conclusions encore avant les élections: “Cela ne pose aucun problème sur le plan légal, mais il me semble que cela donnera nettement le sentiment que le système judiciaire – procureur de l’Etat comme conseiller juridique du gouvernement – s’ingère dans le jeu politique afin d’influencer le résultat des élections”.Lire la suite sur lphinfo.com