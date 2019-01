L’assureur japonais Tokio Marine rejoint le pôle d’innovation israélien SOSA.

Tokio Marine recherche principalement des opportunités d’investissement stratégiques dans les startups israéliennes en cybersécurité, IA et fintech, selon un dirigeant de la société

La multinationale de sociétés d’assurances, dont le siège est à Tokyo, a rejoint le réseau de SOSA, hub d’innovation de Tel-Aviv et de New York. La société cherche à effectuer des investissements stratégiques dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle, de la technologie des assurances et de la technologie financière, a déclaré Daljitt Barn, responsable mondial des cyber-risques à Tokio Marine. La cybersécurité et d’autres sommets d’innovation pourraient aider Tokio Marine à perturber la chaîne de valeur de l’assurance, a-t-il déclaré.Lire la suite sur israelvalley.com