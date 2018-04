L’assistant vocal Alexa de Amazon pensé en Israël.

Amazon a programmé l’installation d’une équipe d’une centaine d’ingénieurs qui travailleront sur l’assistant vocal Alexa en double site à Tel Aviv et à Haïfa. Selon Times of Israel : « Amazon, qui a annoncé que l’entreprise établissait une équipe de recherche et développement en Israël, a pris pour cible les programmeurs, les débauchant dans les start-ups et autres firmes, avec pour objectif de recruter les 100 premiers salariés de son centre de Tel Aviv ».Lire la suite sur israelvalley.com