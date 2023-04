L’article immonde de RFI sur la visite du prince héritier iranien en Israël

Ce n’est pas une surprise mais la limite est franchie. Le correspondant de radio France internationale (RFI)a déniché sans doute le seul témoignage anti-israélien relatif à la visite en Israël du prince héritier iranien. A ce stade là, ce n’est plus de l’information mais de la propagande.

Sami Boukhelifa, n’y va pas avec le dos de la cuillère. Comparer le régime des mollahs iraniens à la coalition de droite au pouvoir en Israël, il faillait oser. Le correspondant de RFI n’a pas hésité une seule seconde.

C’est « historique », se réjouissent les autorités israéliennes. Le prince héritier iranien, Reza Pahlavi, visite l’Etat hébreu. Point commun entre les Israéliens et le prince : leur farouche opposition au régime de Téhéran. En 1979, la révolution islamique a chassé du pouvoir le dernier shah d’Iran, père du prince Reza Pahlavi. Les Israéliens considèrent le régime des mollahs comme un danger existentiel. Au sein de la communauté juive iranienne en Israël, cette visite divise. Beaucoup la saluent. Mais elle provoque aussi un sentiment de malaise, car certains considèrent que l’actuel gouvernement israélien issu de l’extrême droite, est tout aussi autoritaire que le gouvernement iranien. Depuis le début du soulèvement populaire en Iran l’année dernière, Noam Shuster Eliassi suit avec attention les développements, jour après jour. Juive, Israélienne d’origine iranienne, cette artiste, militante des droits de l’homme, salue le courage des femmes iraniennes et rêve d’un Iran libre et démocratique. Alors, pour elle, le prince héritier, qui aspire à ces mêmes valeurs pour l’Iran, fait fausse route en visitant Israël… Sami Boukhelifa – RFI

Fasciste, ultra religieux, extrême droite, occupation…

Sami Boukhelifa a réussi une prouesse, réunir d’une seule traite, tous les poncifs contre l’Etat juif. Et comme d’habitude, ce n’est pas de l’antisémitisme ou de l’antisionisme basique, puisque l’on fait parler une israélienne.

« Nous avons un gouvernement fasciste, d’ultra-religieux, issu de l’extrême droite en Israël. C’est le gouvernement le plus fasciste de l’histoire du pays. Et durant ces derniers mois, nous, les défenseurs de la liberté, des droits de l’homme, de la laïcité, sommes mobilisés pour lutter contre ce gouvernement. Je sais que le prince partage cette même vision de la démocratie. Donc, quel message apporte-t-il en Israël ? » Mais Noam Shuster Eliassi, elle, a un message à faire passer : « J’ai vu dans son programme qu’il prévoyait de rencontrer des experts israéliens, pour parler des ressources en eau. Vous savez, je suis pro-palestinienne, mais pas seulement. Je suis surtout pour la justice et la défense des droits de l’homme. Vous ne pouvez pas venir en Israël pour parler de ressources et ignorer le peuple palestinien (privé de ses ressources par l’occupation), ignorer la cause palestinienne. Sami Boukhelifa – RFI

Publier le témoignage d’une « pro-palestinienne (puisqu’elle se définit de la sorte) pour commenter une telle visite, équivaut à demander à un gilet jaune Mélenchoniste, s’il soutient Macron et son gouvernement. Puis, le lecteur non avisé conclura en beauté sur l’opposition farouche des français à leur gouvernement. Mais à RFI, on est plus à ça près.