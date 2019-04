L’armée syrienne critique la Russie pour collusion avec Israël

La Russie est sous le feu de la critique de Damas, pour la première fois, depuis son intervention de 2015 pour soutenir le régime Assad, et elle est accusée de collaboration avec Israël. Lundi 15 avril, des sources militaires syriennes anonymes ont déclaré : «Israël possède l’une des branches de renseignement militaire les plus puissantes au monde» et «non seulement bénéficie de liens de renseignement étroits avec la coalition américaine, mais également avec l’armée russe».Lire la suite sur jforum.fr