La plupart des forces pro-syriennes dans l’Est de la Syrie et Deir ez Zor appartiennent au Hezbollah (sources Debkafile)

Les sources des renseignements militaires de Debkafile ont révélé en exclusivité, jeudi, que ce sont les troupes du Hezbollah qui comptent pour la grande majorité des forces pro-syriennes combattant dans le sud-est de la Syrie, au cours de la semaine dernière, en particulier dans le secteur de Deir ez Zor. Les forces du Hezbollah se sont retrouvées face à une forte résistance de la part des forces de Daesh et n’ont pas été à la hauteur pour les vaincre.

A la grande différence des batailles menées le long de la frontière libano-syrienne, il y a deux semaines, où le Hezbollah et l’armée libanaise affrontaient des forces dispersées de Daesh et du Front Al Nusra, le Hezbollah fait maintenant face au noyau dur de la principale force subsistante de Daesh déployée dans le désert syrien et la Vallée de l’Euphrate, et il a échoué, jusqu’à présent, à réaliser une percée significative pour commencer de vaincre Daesh. C’est pourquoi le Commandement russe en Syrie a décidé, jeudi, d’attaquer les positions de Daesh à coups de missiles de croisière, dans une tentative d’assister les forces du Hezbollah paralysées.

DEBKAfile 14 septembre 2017, 8:31 PM (IDT)