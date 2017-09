L’Armée israélienne se mobilise contre le tabagisme des jeunes soldats

Le Corps Médical de Tsahal va prendre de nouvelles mesures pour réduire le nombre de fumeurs dans ses rangs. L’armée a lancé hier dimanche une large offensive contre le tabac et les fumeurs. Il sera désormais interdit de vendre des cigarettes dans les bases de Tsahal. A l’instar de tous les lieux publics en Israel, des zones fumeurs seront mise en place dans toutes les bases de l’Armée. Mais plus que tout, Tsahal veut surtout sensibiliser les soldats aux risques de santé qu’ils encourent en fumant…

Les zones fumeurs seront loin des entrées des bâtiments et des endroits de rassemblement. L’objectif est de prévenir le tabagisme passif et de réduire le nombre de soldats qui commencent à fumer pendant leur service. Tsahal prévoit même de prendre des mesures contre l’addiction. Les soldats qui fumeront en dehors des zones fumeurs encoureront des peines sévères qui peuvent aller jusqu’à des périodes de détention. D’autre part, les gradés ne pourront plus fumer en présence de leurs soldats qui, pour leur part, ne recevront plus de paquets de cigarettes via l’armée. Interdit aussi de fumer dans les véhicules militaires. Pour aider les jeunes fumeurs, Tsahal a également l’intention d’effectuer des suivis médicaux et de mettre en place des programmes pour les aider à arrêter de fumer, Ils participeront ainsi à des conférences.