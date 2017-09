L’Armée Israélienne confisque 48 000 shekels destinés à la famille du terroriste qui a tué Dafna Meir

Les forces de Tsahal aidées du Shabak (Agence de sécurité israélienne) ont mené mercredi soir une opération dans la ville arabe de Yatta dans la région d’Hevron. Ils ont confisqué des fonds destinés à la famille du terroriste qui a assassiné Dafna Meir à son domicile devant trois de ses six enfants en janvier 2016.

Selon les autorités, le Hamas aurait fourni à la famille du terroriste, 48 000 shekels pour aider à la construction d’une nouvelle maison. Dafna Meir était infirmière au centre médical Soroka de Beer Sheva, elle était âgée de 38 ans, mariée et mère de six enfants, dont trois se trouvaient au domicile au moment de l’assassinat. Le terroriste, Murad Bader Abdullah Adais, un adolescent de 16 ans s’est introduit chez elle et l’a sauvagement poignardé, elle s’est battue pendant plusieurs minutes pour épargner ses enfants qui ont été témoins de l’assassinat de leur mère.