L’armée de l’air israélienne va coopérer avec la Frégate Surcouf (France). Escale à Haïfa le 7 juillet 2018.

Le BPC Dixmude et la Frégate Surcouf feront escale à Haïfa du 7 au 11 juillet 2018, dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc. Durant l'escale, plusieurs interactions sont prévues entre les bâtiments et des éléments de la marine et de l'armée de l'air israélienne. Des activités seront également organisées au profit des officiers-élèves (conférences, visites, échanges, etc.). Enfin, comme il est d'usage lors des escales militaires, des délégations de militaires israéliens seront invitées à bord, marquant la profonde amitié qui anime les armées française et israélienne.