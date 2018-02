Larijani: “L’Iran ne veut pas ressusciter son empire, mais empêcher l’hégémonie sioniste dans le monde”

Le chef du parlement iranien, Ali Larijani a affirmé vendredi que “la République islamique d’Iran ne cherche pas à ressusciter les gloires de l’Empire perse, au contraire, son objectif principal est d’empêcher l’hégémonie de l’entité sioniste dans le monde”, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

“Les dangers auxquels nous faisons face dans la région ne sont plus cachés mais son bien affichés. Ainsi, une alliance s’est formée dans la région entre l’entité sioniste et les Etats agents des USA. A ce titre, l’ex-secrétaire d’Etat US a révélé que des responsables saoudiens lui ont demandé à plusieurs reprises de bombarder l’Iran. Cette alliance entre les Saoudiens, les Américains et l’entité sioniste provoquent des crises”, a expliqué l’officiel iranien. Lire la suite sur lemondejuif.info