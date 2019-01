L’Arabie saoudite a-t-elle acheté la politique française au Moyen-Orient ? (Vidéo)

La France est-elle inféodée à l’Arabie saoudite dans sa politique au Moyen-Orient? À travers les différentes crises et guerres (Iran, Syrie, Liban, Qatar, Yémen) dans lesquelles Riyad et Paris sont impliqués, Sputnik analyse dans Désalliances, la relation géopolitique Arabie saoudite – France. La France est-elle le relais fidèle des ambitions et des colères saoudiennes au Proche et Moyen-Orient, notamment dans sa guerre contre l’Iran, qui met la région à feu et à sang ?…….Vidéo……..