L’application israélienne qui vous paye pour ramasser des ordures

Les ordures ne sont que des ordures pour la plupart des gens. Mais pour Gal Lahat et Adam Ran, fondateur et cofondateur de l’ application CleanCoin , les déchets sont un moyen pour les gens de gagner de l’argent et de rendre le monde plus propre.

L’application, vieille d’un an, réunit des milliers d’utilisateurs. Une activité semblable à un jeu consistant à cartographier les déchets, à ramasser les ordures et ensuite à les transporter. Les utilisateurs sont payés en points CleanCoin qu’ils peuvent échanger contre des produits ou des remises.

CleanCoin a levé 1 million de dollars en capital d’amorçage, et la société organisera bientôt un autre tour pour lever 5 millions de dollars. Ainsi, il y a près de 100 000 utilisateurs en Israël, et CleanCoin a déjà des partenaires pour le développer au Canada, à New York et au Royaume-Uni.

Les utilisateurs en Europe traduisent l’application dans leur langue maternelle, a déclaré Ran, et l’entreprise travaille maintenant avec une franchise de supermarché en Autriche pour gérer ses déchets alimentaires. « En ce moment, 70% des fruits et légumes sont jetés alors que les gens ont faim », a déclaré Ran. « Notre application affichera où il y a des surplus de nourriture et les gens pourront aller les chercher. »

L’application prouve que le nettoyage des déchets peut être un effort de groupe.

Quelqu’un repère des ordures à Haïfa et les signale sur CleanCoin de la même manière que quelqu’un signale un embouteillage sur Waze. La première personne peut le nettoyer, ou le laisser à d’autres personnes qui veulent venir le nettoyer. Celui qui répond prend des photos du ramassage des ordures « avant et après », documentant où il a apporté les ordures.

Le système d’intelligence artificielle de CleanCoin vérifie les informations pour prévenir la fraude. En outre, il détermine le nombre de points attribués. Les gens peuvent gagner environ 10 shekels pour un sac d’ordures, ce qui peut prendre quelques minutes à remplir, dit Lahat.

Les points qu’ils collectent pour chaque sac peuvent être échangés contre un séjour gratuit dans une auberge Abraham, par exemple, ou des vêtements Billabong. CleanCoin a déjà signé avec 60 entreprises en Israël, dont InventTech, TrekMarket, les cafés Aroma et Azrieli.com.

Ran a déclaré qu’une femme qui utilise l’application bénéficie désormais de nombreuses réductions sur la nourriture pour sa famille dans la chaîne de magasins d’aliments naturels Nitzat HaDuvdavan (Cherry Blossom). CleanCoin négocie actuellement des accords avec des agences de voyage et des clubs de surf. Ran a déclaré qu’à l’avenir, les utilisateurs pourront retirer de l’argent de leur portefeuille CleanCoin puis le transférer directement sur leur compte bancaire.

Les ordures c’est comme l’argent

Lahat, CTO de CleanCoin, a écrit sa première application de jeu à l’âge de 12 ans. Il a toujours aimé faire des randonnées dans la nature avec sa famille. Il aime toujours faire du kayak et de la falaise et dit que son « paysage idéal comprend à la fois la mer et les montagnes ».

Cela le bouleverse, a-t-il dit, de voir « des quantités massives de déchets qui se retrouvent dans la nature ». Il a donc combiné son amour du jeu avec son amour du codage et sa passion pour l’environnement.

« J’ai réalisé qu’il y avait très peu d’innovations axées sur la résolution des plus grands problèmes du monde », déclare Lahat. « CleanCoin est une application ludique de gestion des déchets qui peut changer la donne pour l’environnement. »

