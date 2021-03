L’application israélienne qui permet aux femmes de rentrer chez elles en toute sécurité

La récente histoire tragique de Sarah Everard a fait la une des media internationaux. La jeune femme de 33 ans, habitant à Londres, avait été kidnappée et assassinée alors qu’elle rentrait chez elle le soir.

Suite à ce drame épouvantable, des femmes du monde entier avaient échangé sur leur propre vécu. En effet, la plupart des femmes ont déjà éprouvé ce sentiment de peur lorsqu’il leur est arrivé de rentrer seules tard le soir. Souvent d’ailleurs, elles préfèrent faire un grand détour pour éviter les petites rues ou prendre un taxi et il n’est pas rare qu’elles téléphonent à quelqu’un sur le chemin du retour quand elles ont l’impression d’être suivies ou quand elles n’arrivent pas à se débarrasser d’un importun.

En association avec la municipalité de Tel-Aviv l’entrepreneuse Neta Schreiber vient de lancer une application qui doit assurer une meilleure sécurité dans les situations potentiellement dangereuses. Sur SafeUp, les femmes se déplaçant à Tel-Aviv pourront entrer en contact avec des collaboratrices spécialement formées si elles ne se sentent pas en sécurité. Ces « anges gardiens » seront disponibles 24 h sur 24.

L’application offre trois fonctions : en cliquant sur « courir et parler » la femme qui se sent en danger est mise en contact via le téléphone avec une accompagnatrice qui l’assiste jusqu’à sa porte. La deuxième fonction « aide immédiate » est réservée aux urgences et permet à la femme ayant appuyé sur cette touche d’être en contact avec trois autres femmes dans un rayon de 500 mètres, lesquelles soit se précipitent à son secours soit appellent la police. La troisième fonction « indiquer position » communique à une collaboratrice sélectionnée la localisation de la femme en détresse.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse