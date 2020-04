L’application israélienne qui nous permettra de retourner au boulot

Pour la plupart d’entre nous, le plus grand impact de la crise des coronavirus est le fait que nous devons rester à la maison, faire de notre mieux pour faire notre travail et empêcher les enfants de s’entre-tuer. Mais pour les travailleurs essentiels, se rendre au travail est un must absolu, un point qui s’avère délicat étant donné que les transports publics appartiennent plus ou moins au passé.

Moovit , l’application israélienne de transport urbain, a décidé d’intervenir. En temps normal, elle fournit des informations complètes sur les transports publics à ses millions d’utilisateurs à travers le monde. Étant donné que l’utilisation des transports publics a chuté en raison de la réglementation COVID-19, la société a décidé de lancer son service de mobilisation d’urgence à la demande pour amener les travailleurs essentiels à leur travail en toute sécurité.

La solution permet aux agences de transport en commun, aux opérateurs et aux grandes entreprises de transformer leurs parcs de véhicules existants et inutilisés en un autre moyen de transport en un service à la demande pour amener les travailleurs essentiels à leur destination.

Sélectionnez votre itinéraire

En utilisant l’application Moovit ou une application d’agence de transport en commun alimentée par Moovit, les passagers peuvent demander un trajet à la demande ou préprogrammé ainsi que sélectionner un lieu de ramassage / dépôt. Les algorithmes de la société permettent à plusieurs passagers de partager le voyage tout en respectant les réglementations sanitaires telles que le nombre autorisé de passagers par véhicule.

«En tant que plate-forme sur laquelle des millions de personnes dans le monde comptent pour obtenir des informations et des conseils sur les transports publics et la micro-mobilité, Moovit surveille de près l’impact du coronavirus sur nos utilisateurs et partenaires, agences et entreprises privées», a déclaré YovavMeydad, responsable de la croissance et de la croissance de Moovit. responsable marketing.

«En convertissant simplement les ressources existantes en un autre mode de transport, nous pouvons aider à amener les travailleurs essentiels à leur destination d’une manière qui les protège eux et le conducteur.»

Pour plus d’informations, cliquez ici .