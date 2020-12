L’appartement le plus étroit du monde appartient à un Israélien

Les propriétaires de « tiny houses », ces maisons minuscules dont la surface dépasse rarement les 15 m², vont peut-être trouver leur logement spacieux en découvrant cet étonnant projet promu par un Israélien.

Jakub Szczęsny, un architecte polonais, se vante d’avoir conçu l’appartement le plus étroit du monde. Il s’agit d’un duplex construit tout en longueur comprenant une mini-cuisine, une salle de bain, un salon et une chambre. Entre chaque mur, un espace à peine plus grand que la largeur d’un escalier. L’artiste avait présenté son projet pour la première fois en 2009 lors du festival WolaArt. Trois ans plus tard, son concept artistique est devenu réalité. Depuis, l’architecte est très sollicité par les médias du monde entier.

La Keret House

Le nom du projet? La « Keret House » à Varsovie. Une maison dont l’actuel propriétaire n’est autre que l’écrivain israélien Etgar Keret, qui y habite de temps à autre et fait visiter les lieux pour le grand plaisir des curieux.

Construite entre deux structures datant de deux époques historiques, cette habitation très compacte est une « installation artistique reflétant le passé et le présent » de la capitale polonaise, raconte le site Archdaily.