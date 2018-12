L’appareil israélien qui réduit la migraine de 80%

Près de dix pour cent de la population adulte souffrent de migraines, une maladie nettement plus invalidante que les maux de tête classiques, souvent accompagnée de nausées et de vomissements et susceptible de durer plusieurs jours. L’entreprise israélienne Neurolief vient de mettre au point un appareil qui devrait réduire la douleur d’environ 80 pour cent.

Cet appareil, qui ressemble à une visière comme celle de l’un des personnages de Star Trek et qui se porte sur le front, stimule six branches nerveuses du cerveau qui régulent la douleur et l’humeur. Chacune des électrodes du neuro-modulateur peut être réglée individuellement. L’appareil a sur les nerfs une influence telle qu’ils réagissent plus faiblement lors de la crise suivante.

« Nous ne nous adressons pas aux personnes dont les symptômes peuvent être atténués par la prise d’un simple antalgique mais ciblons les patients dans l’obligation de prendre régulièrement des médicaments très forts » explique le PDG de Neurolief, Shmuel Shany. Contrairement aux cachets et autres médicaments, le neuro-modulateur est exempt d’effets secondaires. De plus, comme une fois replié il n’est pas plus encombrant qu’un étui à lunettes, on peut l’avoir toujours sur soi.

Dans un an sur le marché…

Le prix de l’appareil est inférieur à 500 dollars, mais les patients n’ont pas besoin de l’acheter à ce prix. Ils peuvent, en un premier temps, acquérir un neuro-modulateur « préchargé », par exemple pour dix traitements, si bien qu’en fin de compte l’appareil ne leur coûtera guère plus cher qu’une plaquette de médicaments.

Il est prévu que le neuro-modulateur sera commercialisé l’année prochaine, mais une autre étude doit être préalablement réalisée et l’entreprise veut demander une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Europe. En outre, les développeurs veulent tester si un appareil similaire peut également servir dans le traitement des dépressions.

SOURCE : GIS