Lapid:  »Je crains que Netanyahou ne remette en cause le résultat des élections »

Un peu plus d’une semaine avant les élections, le Premier ministre, Yaïr Lapid, a donné une interview au site Ynet dans laquelle il revient sur les quatre mois qu’il a passés à la présidence du conseil. Moins bavard sur la coalition qu’il compte monter, éventuellement, au lendemain des élections, Lapid n’a pas hésité à parier sur ce que son principal rival ferait: contester les résultats des élections. »S’il ne remporte pas les élections – et je pense qu’il ne les remportera pas, il est très possible qu’il remette en cause les résultats ».Lire la suite sur lphinfo.com