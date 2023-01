L’antisionisme permanent du « Monde », le lynchage d’Israël : « Ce n’est plus un journal d’information mais un journal idéologique de propagande »

A ce jour, ce sont les médias israéliens qui interviewent les auteurs du Dossier Spécial “Le Monde-Israël: un lynchage sans fin”, accroissant de facto la sidération née du silence fracassant qui accompagne en France cette “somme” concernant la mort de la déontologie journalistique au sein de plusieurs médias, dont “Le Monde”, dès lors qu’il s’agit de traiter … du conflit israélo-palestinien.

Le nouveau gouvernement israélien démocratiquement élu à peine formé, n’a pas commencé à gouverner, subit déjà les attaques haineuses du @mondefr, Le Monde qui est beaucoup moins sourcilleux avec les dictatures arabes de la région. https://t.co/pMHKpmSC70 via @lemondefr — Clément Weill-Raynal (@CWeillRaynal) December 29, 2022

Bravo à Studio Qualita et Gérard Darmon d’avoir, après France 24, oublié la langue de bois et relayé la parole d’auteurs libres et fiers attachés au rétablissement de la vérité plus qu’à un éventuel fichage dudit media.

Merci à Jacques Tarnero d’avoir présenté le travail de ses collègues et qualifié à raison de “désastre” le silence médiatique entourant cette publication, et celui, indigne, de nos prétendus représentants communautaires auxquels le Magazine papier a été envoyé.

Ce silence, nous l’interrogerons avec l’objectivité nécessaire, tant il disqualifie ceux qui tournent le regard. Pour info, le Blog du CRIF n’a pas cru bon de signaler ce Dossier dans sa Rubrique quotidienne portant sur “Les Titres des médias”.

Alors que dans les années 1960, il était déjà le propagandiste du nationalisme arabe, le grand quotidien français – dit "de référence" – est devenu à présent le passeur de l'islamisme et de l'islamo-gauchiste en s'éloignant de plus en plus des réalités de terrain et en donnant ainsi le ton à toutes sortes de journalistes "engagés" conquis par cette idéologie et peu soucieux d'honnêteté ou de la moindre déontologie. Pour en parler, Richard DARMON s'est entretenu cette semaine avec Jacques Tarnero