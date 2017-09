L’antisémitisme en Pologne devient très très inquiétant

Le Congrès Juif Européen s’est dit « très préoccupé » par la « hausse dramatique » de l’antisémitisme observé en Pologne, et par la « détérioration » des relations entre le gouvernement conservateur nationaliste polonais et la communauté juive, dans un communiqué publié jeudi. Malgré des relations économiques bilatérales au plus fort, le gouvernement israélien observe avec inquiétude le phénomène et est prêt accueillir rapidement les quelques milliers de juifs de Pologne en Israel.