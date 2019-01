L’antisémitisme d’Erdogan va nuire à l’économie turque

Le 21 novembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré à une assemblée d’élus locaux que “le célèbre juif hongrois Soros” était le patron d’un individu qui a “financé des terroristes”, lors des manifestations anti-gouvernementales nationales de 2013. Il a ajouté que George Soros était «Un homme qui place des gens pour diviser les nations et pour les briser. Il a tellement d’argent qu’il le dépense de cette façon.

La personne qu’Erdogan qualifie de “financier terroriste” s’appelle Osman Kavala, l’un des principaux philanthropes et activistes de la société civile turque. Les autorités turques ont arrêté Kavala il y a plus d’un an et l’ont détenu sans inculpation. Le président turc et ses porte-parole médiatiques l’accusent, non seulement, d’avoir soutenu les protestations généralisées de 2013, déclenchées par le projet d’Erdogan de détruire le parc populaire de Gezi à Istanbul, pour y construire un centre commercial, mais également du coup d’État avorté de 2016.

Après la dernière attaque d’Erdogan, l’Open Society Foundations (OSF) de Soros, citant ses «affirmations sans fondement», a décidé de quitter la Turquie, craignant probablement que la sécurité de leurs employés ne soit en danger. Dix jours plus tôt, Hakan Altinay, l’un des fondateurs de la branche turque d’OSF, avait été arrêté.Lire la suite sur jforum.fr