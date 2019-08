L’antisémitisme bat des records au Royaume Uni!!

Environ 280 000 Juifs vivent au Royaume-Uni. 892 incidents antisémites y ont été enregistrés au cours du premier semestre 2019. C’est 10% d’actes antisémites de plus qu’au premier semestre 2018, une période qui avait déjà affiché des records. Selon le CST, l’organisme caritatif britannique qui veille à la sécurité de la communauté juive du Royaume-Uni, il s’agit du nombre d’incidents le plus élevé jamais enregistré de janvier à juin et CST enregistre les incidents antisémites depuis 1984…

