15.000 euros d’amende et 1 an de prison ferme. C’est ce que risque Alain Soral pour provocation à la haine raciale et injure à l’encontre d’une magistrate. La décision doit être rendue aujourd’hui. C’est aujourd’hui que le délibéré concernant Alain Soral doit être rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny…….Détails……..