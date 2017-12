L’animateur de « Top of the Tops » se retire après une déclaration antisémite

Reggie Yates, un célèbre animateur britannique a été interviewé il y a environ un mois pour une émission qui s’appelle Halfcast, présentée par DJ Chucky Lothian. Au cours de l’interview, il a utilisé l’expression «gros gars juif» (Fat Jewish guy) en parlant des dirigeants de l’industrie de la musique.

Une déclaration antisémite en direct. Au cours de l’émission, il a déclaré: «Ce qui fait le succès de cette nouvelle génération de musiciens, c’est qu’ils ne signent pas pour les grosses boites de disques…… Ils ne sont pas gérés par un gros juif du nord-ouest de Londres, ils sont gérés par leurs frères / des membres de leur race (Brethren)»

Quelques semaines plus tard, il a présenté ses excuses. Dans une déclaration officielle, il a dit: «Je ne voulais pas blesser quiconque ou renforcer des stéréotypes. Mais je suis conscient que ma déclaration ait pu être interprétée d’une telle manière et pour cela, je suis vraiment désolé. Ce que je voulais vraiment dire, c’est combien je suis fier de la nouvelle génération de musiciens qui bâtissent leur propre succès de manière indépendante et dans leurs propres conditions, sans laisser les grands labels contrôler leurs droits».

Il annonce son retrait

La semaine dernière, Yates a déclaré que suite à cette affaire, il se retirait de l’animation du programme « Top of the Tops » cette année. Yeats était censé présenter le programme de musique britannique populaire dans deux éditions spéciales et festives: le jour de Noël et le jour de l’An. «Ce fut, et continue d’être, une formidable expérience d’enseignement pour moi, et par conséquent, j’ai décidé de me retirer de la présentation de « Top of the Pops » cette année».