L’ancien ministre de gauche Ramon fustige Gantz et Lapid

L’ancien ministre de la Justice Haim Ramon dans une interview au média en ligne israélien « Méda » prévient: « Lapid et Gantz violent la promesse faite aux électeurs. Leur haine pour Netanyahou les rend inconscients ».

Un gouvernement minoritaire en faveur des partis arabes sera un suicide politique pour Bleu-blanc », a déclaré mercredi l’ancien ministre de la Justice Haim Ramon dans une interview. Selon Ramon, membre de la Knesset pendant plus de vingt ans et a également été Vice-Premier ministre, « ceux qui se sont engagés à corriger les errements de Netanyahou, violent allègrement une promesse sans équivoque faite à leurs électeurs. Qu’avez-vous de plus que Netanyahou? », s’interroge-t-il.

Comment expliquez-vous cette situation inédite (une éventuelle alliance avec les partis arabes) ?

Haïm Ramon : « La haine de Netanyahou les aveugle. Pour eux, le « tout sauf Bibi » est la valeur suprême. Il annihile toutes les autres promesses. Selon moi, il s’agit d’un suicide politique pour leurs partis (Bleu-blanc et Yesh Atid) qui sont dirigés par des kamikazes. »

Pourquoi un suicide politique ?

« Évidemment, un jour, il y aura des élections. Le même bloc d’électeurs modérés de droite qui ont voté pour « Bleu-blanc »et Lieberman ne sont pas nés de la dernière pluie. Les voir négocier des conditions impensables réclamées par les partis arabes fera que ces électeurs ne voteront tout simplement plus pour eux. Ils perdront automatiquement de six à dix sièges. Gantz et Lapid peuvent s’appuyer sur le fait qu’il n’y aura plus d’élections, mais c’est une erreur. S’ils ne sont pas en mesure de former un gouvernement, nous nous dirigerons vers une quatrième élection. Tout ce que Netanyahou doit faire est simplement de diffuser les photos de cette réunion avec les partis arabes. Et même s’ils parviennent à former un gouvernement, ce sera encore pire, car ce sera un gouvernement minoritaire qui ne pourra évidemment rien faire. »

Peux être que Gantz s’appuie sur un ralliement d’élus de droite ?

C’est tellement hypothétique ! Personne à droite ne rejoindra un tel gouvernement qui ne tient qu’à un fil. Imaginez que pour prendre des décisions, cette coalition bancale devra obtenir l’approbation à la fois de la Liste arabe unifiée et de Lieberman. Ce sera l’enfer. Au premier clash, il y aura des élections anticipées et il en sera fait du sort de Bleu-blanc.

En quoi est-ce un problème de voir les partis arabes soutenir un gouvernement ?

«Je ne rejette pas par principe la liste arabe commune. Nous avons des désaccords, mais en gros c’est un parti légitime. En revanche, je disqualifie le parti Ba’lad (l’une des composante de la Liste arabe unifiée). Si la Cour suprême respectait les lois de la Knesset, ce qu’elle n’a pas fait depuis 1993, alors le Ba’lad ne serait pas à la Knesset. Je crois personnellement que la démocratie devrait permettre à tout le monde de se présenter aux élections, mais si vous disqualifiez des candidats extrémistes d’Otsma Yehoudit à droite, alors vous devez exclure également les candidats extrémistes de la Liste arabe commune.