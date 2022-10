L’ancien ambassadeur de l’OLP se vante d’avoir frappé un juif

Manuel Hassassian, ambassadeur palestinien en Grande-Bretagne jusqu’en 2018 a narré fièrement ses hauts faits d’armes à la chaine libanaise Al-Quds.

Le diplomate n’en est plus à un dérapage près. Il a raconté par le menu, comment dans sa jeunesse, il a agressé un étudiant israélien. Il s’agissait selon lui, de sauver l’honneur du falafel palestinien ! Après un exposé télévisé sur le Temple juif de Jérusalem, qu’il considère être « une invention », Hassassian embraye sur une anecdote violente. Loin de le gêner, il présente cette histoire comme un haut fait de résistance. A l’époque des faits, l’ex ambassadeur de l’OLP était étudiant. Il avait 20 ans. Voici la transcription en français réalisée par le MEMRI (Middle East Media Research Institute).

L’ex ambassadeur de l’OLP raconte

Manuel Hassassian: Une journée internationale s’est tenue [à l’université de Toledo, Ohio], et nous, l’union des étudiants de Palestine, y avons pris part, et avons présenté notre folklore palestinien. […]

En allant me placer à notre stand, j’ai vu qu’ils avaient placé le stand israélien à côté de nous. Ils avaient un panneau « Etat d’Israël », et j’avais un panneau « Palestine ». J’ai vu qu’ils présentaient le falafel et le houmous comme le plat national des Juifs. Je lui ai dit : « Comment osez-vous ? Vous m’avez privé de ma terre et avez chassé mon peuple, et maintenant vous me volez mon folklore et ma nourriture, prétendant que c’est votre plat, un plat juif ? C’est notre plat, celui du peuple palestinien. Je ne permettrai pas cela. »

Il se montra insolent, évidemment, et j’étais moi-même un [jeune de] 20 ans impétueux, alors je l’ai attrapé et je l’ai frappé. La sécurité est arrivée, évidemment. Vous savez, aux Etats-Unis, ils appellent cela une agression. Au bout du compte, l’officier m’a attrapé et m’a emmené, parce que je l’avais frappé. Ils m’ont demandé pourquoi j’avais agi ainsi, et lorsque je leur ai expliqué, ils m’ont dit : « La Palestine devrait être fière de vous », et ils m’ont relâché.

Journaliste : Waouh. […]