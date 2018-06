Lancement de la saison croisée France-Israël par Macron et Netanyahou par Hagay Sobol

Le coup d’envoi de la saison croisée franco-israélienne, en présence d’Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, est l’occasion de revenir sur la relation privilégiée entre les deux pays, oscillant au gré des évènements, entre soutien et incompréhension, et plus généralement sur la politique moyen-orientale de la France qui a dû s’adapter aux récents bouleversements régionaux. Destins […]Lire la suite sur lphinfo.com