L’analyse génétique surprenante de squelettes dans un cimetière juif ashkénaze médiéval

Une étude de squelettes découverts dans un cimetière juif médiéval en Allemagne et l’analyse génétique a révélé une division génétique surprenante parmi les juifs ashkénazes du Moyen Âge qui n’existe plus.

Cette analyse génétique, la première du genre à partir d’un cimetière juif, est le produit de négociations de plusieurs années entre scientifiques, historiens et chefs religieux. Elle montre que les Ashkénazes sont devenus génétiquement plus similaires au cours des sept derniers siècles. Deux Juifs marchant dans les rues pavées de l’Allemagne du XIVe siècle étaient en moyenne plus distincts génétiquement que deux Juifs ashkénazes vivants aujourd’hui.

“C’est inattendu!” a déclaré le Dr Harry Ostrer, généticien médical à l’Albert Einstein College of Medicine dans le Bronx et co-auteur de la nouvelle étude. “Malgré la croissance rapide de la population juive ashkénaze au cours des 700 dernières années, la population est devenue plus homogène.”

L’analyse génétique, publiée il y a deux ans dans la revue Cell, a comparé l’ADN extrait des dents de 33 hommes, femmes et enfants enterrés dans le cimetière avec l’ADN prélevé sur des centaines de Juifs modernes du monde entier. Des études antérieures ont montré que les communautés modernes sont un mélange génétique. Les Ashkénazes du monde entier portant essentiellement la même collection de séquences d’ADN.

Les origines

Mais les vestiges médiévaux racontent une autre histoire. Ils montrent que les Juifs européens à l’époque provenaient de deux pools génétiques divergents.

Chaque groupe partageait la même ascendance génétique, remontant à une petite population fondatrice. Cette dernière a très probablement émigré du sud de l’Europe et atteint la Rhénanie allemande au tournant du premier millénaire. Mais l’analyse ADN a également révélé une fracture génétique entre les squelettes, qui pourrait avoir plusieurs explications. Dans un scénario, les deux groupes sont originaires de Rhénanie. Une branche s’est ensuite concentrée dans la région, tandis que l’autre s’est dirigée vers l’est vers la Pologne, la République tchèque, l’Autriche et l’Allemagne de l’Est d’aujourd’hui.

Alternativement, l’Europe de l’Est aurait pu être colonisée par une population différente de Juifs qui se sont ensuite mélangés dans une moindre mesure avec leurs voisins juifs à l’ouest.

Quoi qu’il en soit, les deux groupes sont restés assez isolés l’un de l’autre pendant des générations, comme en témoignent leurs lignées génétiques discrètes. Puis, poussés par les massacres, les expulsions et les opportunités économiques, ils se sont réunis dans des endroits comme Erfurt, la ville du centre de l’Allemagne qui abrite le cimetière où les restes ont été exhumés.

Pogroms, expulsions et retour des juifs

“C’est une étude vraiment passionnante”, a déclaré Itsik Pe’er, un généticien informatique à l’Université de Columbia qui n’a pas participé à la recherche. “Le séquençage de l’ADN ancien est un code qui peut vous emmener dans des endroits où vous n’avez pas d’informations aujourd’hui.”

L’existence d’une communauté est-ouest à Erfurt est également étayée par le dossier historique, qui comprend des récits détaillés d’un violent pogrom le 21 mars 1349 – un samedi. Des foules en colère sont entrées dans la synagogue locale et ont attaqué des Juifs au milieu de la prière. Peu, voire aucun, ont survécu.

Après le massacre, les dirigeants d’Erfurt ont pris possession des biens et des biens. Ils ont même recouvré les dettes dues aux Juifs assassinés. Mais à peine cinq ans plus tard, le besoin de recettes fiscales perdues a incité la ville à inviter les Juifs à revenir.

Et ils sont venus de loin. Les dossiers fiscaux montrent des noms indiquant des origines de toute l’Europe. Certains provenaient de villes lointaines qui ont connu leurs propres bouleversements antisémites. « Au milieu des terres germanophones, c’était l’endroit où il fallait être à l’époque », a déclaré Maria Stürzebecher, médiéviste et conservatrice du musée de l’ancienne synagogue d’Erfurt. Du moins, c’est-à-dire jusqu’en 1453, date à laquelle les Juifs ont de nouveau été expulsés.

Analyse génétique dentaire

Les mêmes schémas de migration ont pu être observés dans les dents excavées. Les lectures isotopiques de l’émail dentaire ont montré que de nombreuses personnes étaient des migrants qui avaient grandi ailleurs. Mais l’ADN a poussé cette découverte un peu plus loin, montrant que les Juifs d’Erfurt provenaient de plusieurs endroits. En outre, ces populations étaient génétiquement distinctes.

“Cette preuve soulève à la fois de nouvelles questions et confirme des histoires que nous racontons depuis longtemps”, a déclaré Elisheva Baumgarten, historienne sociale à l’Université hébraïque de Jérusalem qui n’a pas participé à l’étude.

Des documents conservés sur les pratiques de prêt d’argent montrent que les Juifs de chaque sous-groupe ont en grande partie formé des alliances commerciales avec des membres de leur propre communauté, selon Maike Lämmerhirt, historienne à l’Université d’Erfurt et co-auteur de l’étude. Mais les deux groupes priaient dans la même synagogue. Ils se sont tous immergés dans le même bain rituel. Et, finalement, ils reposent tous côte à côte dans le même cimetière.

Les squelettes d’Erfurt portaient bon nombre des mêmes mutations génétiques pathogènes dont les Juifs ashkénazes s’inquiètent aujourd’hui. Cela suggère qu’un goulot d’étranglement de la population a dû se produire avant la naissance des Erfurtiens. Un goulot d’étranglement dans lequel un petit nombre d’individus a ensemencé une population entière. De quoi conduire à des similitudes génétiques et à l’amplification de certaines variantes de gènes.

Goulot d’étranglement

Les scientifiques avaient précédemment calculé que l’événement de goulot d’étranglement de la population juive ashkénaze s’était produit il y a environ 600 à 800 ans. Mais la nouvelle étude, ainsi qu’une étude britannique publiée cette année qui a examiné six squelettes du XIIe siècle trouvés en Angleterre, suggèrent que cela aurait pu être encore plus ancien.

“Compte tenu de la date de ces échantillons, nous la plaçons vraiment à la très, très ancienne extrémité de ces estimations”, a déclaré Mark Thomas, généticien évolutionniste à l’University College de Londres qui a dirigé l’étude britannique.

“Si vous mettez les deux articles ensemble, ils sont complètement d’accord. Ce qui est plutôt encourageant pour les historiens”, a déclaré Ron Pinhasi, anthropologue et généticien à l’Université de Vienne en Autriche.

L’exhumation des cadavres selon la loi juive

La loi rabbinique désapprouve généralement l’exhumation des cadavres, par souci de la dignité des morts. Les scientifiques ne peuvent donc pas fouiller des tombes juives uniquement par intrigue académique. Mais ce qui s’est passé à Erfurt n’avait rien à voir avec les scientifiques.

En 2013, un entrepôt construit au-dessus du cimetière plus de 500 ans plus tôt a été transformé en parking. Karin Sczech, archéologue à l’époque au bureau de la préservation de l’État, savait que la construction pourrait perturber certains anciens vestiges juifs.

Dr. Sczech est venu sur le chantier un jour avant le début des travaux d’excavation. Elle a constaté que l’entrepreneur avait déjà commencé à creuser. Soudain, à l’intérieur du seau d’une excavatrice en train de creuser activement se trouvaient les os d’un petit enfant. « Alors j’ai crié après le chauffeur et j’ai dit ‘arrêtez’ », se souvient le Dr Sczech. Elle est aujourd’hui coordinatrice du patrimoine mondial de l’UNESCO pour Erfurt.

Elle et son équipe ont découvert 47 tombes dans une zone à peu près de la taille d’un terrain de volley-ball. En consultation avec la communauté juive locale, les archéologues ont méticuleusement enlevé les squelettes. Puis, ils les ont rapportés aux archives locales.

A un an près

Là, les os sont restés en l’état pendant de nombreuses années. Le plan avait été de réenterrer les corps rapidement, une fois que les scientifiques auraient eu la chance d’étudier les restes. Mais l’anthropologue impliqué a prit son temps, provoquant un retard d’un an.

Heureusement pour la science. Si l’anthropologue avait été plus rapide, les squelettes auraient été de retour dans le sol. Et ce, avant que les généticiens qui ont dirigé la nouvelle étude, David Reich de Harvard et Shai Carmi de l’Université hébraïque de Jérusalem, ne connaissent leur existence.

Les chercheurs ont entrepris en 2017 de trouver un ancien cimetière juif en cours de fouilles. Leur espoir? Pouvoir prélever un petit échantillon pour une analyse génétique. Le Dr Carmi a pris les devants. Il a demandé l’avis d’Ephraïm Shoham-Steiner, historien à l’Université Ben Gourion du Néguev, en Israël. “J’ai dit:” S’il y a un endroit où cela pourrait réellement entrer en jeu, ce serait à Erfurt “, se souvient le Dr Shoham-Steiner.

Une analyse génétique et casse tête rabbinique

Au début, le grand rabbin d’Erfurt a rejeté l’idée. Mais il existe des situations qui permettent des tests ADN sur des cadavres juifs. Par exemple, les familles d’enfants yéménites qui ont disparu dans les premières années de l’établissement d’Israël peuvent demander que les tombes soient ouvertes pour une identification médico-légale.

Mais le raisonnement dans ces cas était centré sur des avantages concrets pour le défunt. La recherche scientifique effectuée sur des corps anonymes est différente.

Le Dr Carmi a consulté un juge d’un tribunal rabbinique en Israël – le rabbin Ze’ev Litke, fondateur de l’Institut Simanim à Jérusalem. Il aide les gens à déterminer s’ils ont une ascendance juive grâce à des tests génétiques. Il a statué qu’il serait permis d’isoler l’ADN des dents ou de minuscules os détachés de l’oreille interne. Contrairement au reste d’un squelette, ils ne nécessitent pas de réinhumation en vertu de la loi juive.

Convaincu par l’argument, le rabbin d’Erfurt changea d’avis. Enfin, le projet était lancé. Le Dr Sczech a découvert que 38 des squelettes avaient au moins une dent détachée.

Bientôt, le Dr Reich revenait à Boston. Avec lui, des sacs à fermeture éclair remplis de molaires, de prémolaires et d’incisives médiévales. En utilisant des techniques qui ont remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine, le Dr Reich et ses collègues ont réussi à extraire l’ADN de 33 dents.

Donner vie à leur histoire

Lors d’un récent voyage à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah au sommet du Mont Herzl à Jérusalem, le Dr Carmi s’est promené dans la Vallée des Communautés. Dans ce monument massif dédié aux communautés juives détruites, il a trouvé le nom d’Erfurt. Tout comme à l’époque médiévale, des centaines de résidents juifs d’Erfurt ont été assassinés à l’époque nazie.

Debout là, le Dr Carmi réfléchissait aux morceaux d’histoire perdue que son analyse génétique avait aidé à mettre à nu. “Ce fut un grand honneur pour moi personnellement de donner vie à leur histoire”, a-t-il déclaré.