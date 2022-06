La guerre fait toujours rage en Ukraine et en Israël, on préfère ne pas prendre position clairement en faveur d’un camp plutôt qu’un autre, pour des raisons stratégiques et sécuritaires. Il est important pour le pays de conserver de bonnes relations avec les deux parties, et notamment la Russie qui contrôle l’espace aérien syrien. Elle permet le passage des avions de chasse israéliens.Lire la suite sur lphinfo.com