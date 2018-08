L’ambassadeur d »Israël au Sénégal et les 50 moutons

L’ambassadeur d’Israël à Dakar, Roi Rosenblit, a offert mardi 50 moutons à des associations, structures d’aide à l’enfance et de handicapés du Sénégal, et à d’autres nécessiteux pour les besoins de la célébration de la fête musulmane de l’Aïd el Kébir ou Tabaski, a constaté l’APS.

Une partie de ce don a été remise à des associations, structures d’aide à l’enfance et de handicapés du Sénégal à l’occasion de la ‘’10e édition du don de moutons’’ initiée par la représentation diplomatique israélienne à Dakar.

Chaque association ou structure a reçu deux moutons offerts par le nouvel ambassadeur israélien qui s’est dit ‘’heureux de perpétuer cette tradition de l’ambassade symbole d’amitié, d’entraide et de solidarité entre les peuples d’Israël et du Sénégal’’. L’autre partie du don avait été remise mercredi à des nécessiteux à la résidence de l’ambassadeur d’Israël en présence de l’imam Oumar Diène.

Premiers jours à Dakar

‘’Cet évènement est plus symbolique pour moi, car il marque mes premiers jours à Dakar. je suis heureux de perpétuer cette tradition de l’ambassade, symbole d’amitié, d’entraide et de solidarité entre les peuples d’Israël et du Sénégal’’, a dit Roi Rosenblit qui doit présenter ses Lettres de créances dans les prochains jours.

‘’Je suis très ému d’être avec vous aujourd’hui. Cette rencontre est mon deuxième cours (social) sur le Sénégal. Le premier cours d’histoire du Sénégal et de l’Afrique a eu lieu ce week-end à l’Ile de Gorée’’, a ajouté le diplomate de 51 ans qui a servi au Qatar, à Oman, en Russie et en Egypte.

‘’L’histoire permet de connaitre les peuples, elle permet de construire les ponts entre les Etats et les peuples. Je suis impatient de découvrir les autres facettes du Sénégal et de sa population’’, a poursuivi M. Rosenblit, titulaire d’un master en Relations publiques à l’université hébraïque et du centre civil de l’administration.

Il est aussi titulaire d’un master en langue et littérature arabe de l’université hébraïque et d’un bachelor en linguistique générale de l’université hébraïque. Roi Rosenblit, marié et père de trois enfants dont une fille, parle l’anglais, l’arabe, le russe et ‘’se familiarise avec le français’’.