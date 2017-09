L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël déclare son amour à l’Etat juif.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump se sont rencontrés lundi à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Le futur de l’accord sur le nucléaire, signé en 2015 par six puissances mondiales et l’Iran, et l’implantation de Téhéran à la frontière nord d’Israël dans le cadre de l’accord destiné à mettre fin à la guerre civile en Syrie sont les deux sujets principaux qui seront abordés durant leurs échanges. Le président américain a manifesté son enthousiasme sur Twitter avant de voir Netanyahu.

« La paix au Moyen Orient serait un héritage vraiment génial pour TOUS les peuples », a-t-il écrit. Un accord de paix israélo-palestinien « est possible » et l’administration américaine fera tout son possible pour y parvenir, a assuré lundi Donald Trump lors d’une rencontre avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à New York.