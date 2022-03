L’ambassadeur américain en Israël, pro-BDS, dérape

« Stupides et exaspérants? »

La Zionist Organisation of America ( ZOA) condamne l’Ambassadeur des États-Unis en Israël, Thomas Nides pour ces propos concernant Israël et les Juifs qui construisent légalement des maisons à Jérusalem, en Judée/Samarie et les a qualifiés de « stupides » et « exaspérants ». Par ailleurs, Nides considère que les Palestiniens qui paient des Arabes pour assassiner des Juifs ne sont « pas parfaits »Lire la suite sur jforum.fr