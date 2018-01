« C’est non! » a déclaré Donald Trump. L’ambassade américaine ne sera pas déplacée à Jérusalem d’ici la fin de l’année.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi à l’agence de presse Reuters que l’ambassade américaine en Israël ne sera pas déplacée à Jérusalem d’ici un an.

.

« D’ici la fin de l’année ? Là on ne parle pas du même scénario. Et c’est non ! » a lancé Donald Trump poursuivant cependant sa déclaration en promettant «une belle ambassade, même si elle ne coûte pas 1,2 milliard de dollars », se référant au montant des frais de construction de la nouvelle ambassade américaine à Londres.

Ces commentaires sont une réponse aux remarques du Premier ministre Benjamin Netanyahou aux journalistes qui l'ont accompagné en Inde à qui il a assuré que les Etats-Unis qui prévoyaient le déménagement de leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem d'ici la fin de l'année.