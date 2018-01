L’Allemagne affiche une réussite économique et financière exceptionnelle et pourtant…par Dov Zerah

La croissance allemande devrait atteindre 2,3 % en 2017. Après les 1,9 % en 2016, 1,7 en 2015 et 1,6 en 2014, c’est le taux est le plus élevé depuis 2011 et la sortie de la crise de 2008-2009 ; ce cycle de croissance est aussi particulièrement long depuis longtemps. La consommation privée reste le principal moteur du soutien de l’activité économique grâce à un taux de chômage exceptionnellement faible depuis 1990 ainsi qu’à l’afflux des migrants depuis cinq ans. La quatrième puissance économique au monde affiche une réussite économique et financière exceptionnelle et pourtant… Lire la suite sur tel-avivre.com