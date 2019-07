L’avion du Premier ministre et du président d’Israël, « l’Air Force One » israélien, aurait déjà dû être prêt à décoller. Un Boeing 767 (photo ci-dessus) a été acquis à ces fins, or son coût qui a triplé pour atteindre plus d’un demi-milliard de shekels (près de 125 millions d’euros) a fait rage. Mais dans moins de six mois, le projet devrait finalement aboutir…….Détails……..