Yom HaTsmaout-festivités/Programme de ce soir- 18/4 L’Arche de la démocratie israélienne -1 bld Rotschild Ce complexe offre aux visiteurs une expérience unique, grâce à la technologie visuelle 360 degrés, pour découvrir ou re-découvir les événements qui ont façonné la démocratie israélienne jusqu’à aujourd’hui. Le magnifique bâtiment du boulevard Rothschild 1 à Tel Aviv est entouré d’arcades qui symbolisent l’intégration et la complexité de la société israélienne. Des symboles ont été incorporés dans l’Arche de l’Indépendance – pour exprimer les valeurs et les fondements sur lesquels l’État d’Israël s’est fondé en tant qu’État juif et démocratique. Quand-

18/4 de 20h30 jusqu’à minuit

19/4 de 10h00 à minuit Heures d’ouverture pendant la semaine:

Du dimanche au jeudi, de 9h00 à 21h00

Le vendredi: de 9h00 à 16h00

Le samedi de 11h00 à 21h00 Gratuit. Messiba Hatsamaout en blanc !- Ganei Yoshua- 18/4- 20h00 Sur scène seront présents: Chanteurs, danseurs, acrobatesAu programme: Feux d’artifice, soirée dansante, activités pour les enfants, stands de nourriture Code vestimentaire – bleu et blanc Gratuit. Événements à Jaffa- Park Davidoff

18/4- 20h00 à 23h00

Concerts de Kobi Aflalo, Nachi Natche, groupes locaux et l’artiste pour enfants « Naama Sofer Al » accompagnés par des danseurs. Feux d’artifice Gratuit. Indépendance au Centre des arts de la scène –Shaul HaMelech Boulevard 27

18/4- 20h30 Programme: 20h35-22h45 – Spectacle pour enfants. La troupe de jeunes de Tel Aviv dans les années 70 du concert d’État. Le spectacle « Katsefet vetut -Cream and Strawberry » – la série star de HOT VOD donnera un spectacle pour toute la famille. Feux d’artifice pendant la soirée. 22:50-2: 30 – Danse folklorique dans la nuit avec Sara Aviv, Gadi Bitton et feux d’artifice spectaculaires.

Gratuit. Fête de l’indépendance au centre communautaire de Ramat Aviv- reading 26-

18/4 -20h30 Fête de l’indépendance avec DJ. Tomer, ensembles musicaux, groupes de danse et de gymnastique, spectacles de feux d’artifice à 20h30, 21h45

Gratuit. Célébrations de l’indépendance à la place Rabin – 18/4 – 20h45 Concert et spectacle avec Galit Giat, Raz Shmueli, Vladi Bleiberg et 200 danseurs. Feux d’artifice : 20h30 / 22h00 / 23h00 Veuillez noter que les heures ne sont qu’approximatives et qu’il peut y avoir des changements mineurs.

Gratuit.