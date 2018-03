L’agence juive demande à Israël d’accorder l’asile à 500 jeunes migrants africains.

Le conseil d’administration de l’Agence juive pour Israël a demandé, dans une lettre envoyée au ministre de l’Intérieur Aryeh Deri, à ce que soit « accordé un statut légal aux plus de cinq cents jeunes migrants arrivés en Israël il y a des années en tant que mineurs non accompagnés et qui ont été intégrés dans le système éducatif des villages de jeunes exploités par l’Agence juive et le ministère de l’Education. » Selon l’Agence juive « ces jeunes ont grandi dans un environnement éducatif israélien, parlent couramment l’hébreu, sont imprégnés de la culture israélienne et sont fidèles à l’Etat d’Israël. Il est donc juste qu’ils aient un statut légal. »Lire la suite sur israelvalley.com